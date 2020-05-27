عملية سطو مسلح بطلها فتى مصاب بالشلل والصمم

التقطت كاميرات المراقبة داخل متجر مجوهرات في البرازيل، محاولة شاب أصم ومصاب بالشلل، يوم الاثنين الماضي، القيام بعملية سطو عن طريق تصويب مسدس مزيف باستخدام قدميه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن المحاولة حدثت في أحد المتاجر بكانيلا، ريو غراندي دي سول، عندما وضع الفتى البالغ من العمر 19 عامًا ملاحظة مكتوبة بخط اليد فوق المنضدة باستخدام قدميه.

وحذر المشتبه به -الذي قالت السلطات إنه مصاب بالشلل الدماغي ولا يستطيع تحريك يديه- صاحب المتجر ليسلم كل شيء ولا يثير الانتباه.

Preso em Canela cadeirante mudo que assaltava relojoaria em Canela! pic.twitter.com/cgoyDRs1n1 — Carlos Lacerda (@reporterlacerda) May 25, 2020

​​التقطت كاميرا المراقبة بالمتجر المراهق المعاق وهو يحوم في المكان مستخدمًا الكرسي المتحرك قبل أن يصوب مسدس (لعبة بلاستيكية) مثبت بين قدميه العاريتين.

تحرك شخص كان يبدو أنه زبون بعيدًا عن المنضدة بينما تعامل الموظف بهدوء مع المراهق، الذي لم تفصح السلطات عن اسمه. أعطى الزبون الفتى أموالًا، فيما شعر الموظف بالتعاطف معه وقرر مساعدته أيضًا.