فندق في إسبانيا لا يسمح بدخول النزلاء إلا بعد إجراء تحاليل كورونا

تقدم شركة "شا ويلنيس كلينك"، للعيادات الطبية والخدمات الفندقية في جنوب شرقي إسبانيا، إجابة عن سؤال يتكرر من قبل المسافرين حول العالم عن "المكان الأمثل للسفر الآمن".

تقول الشركة إنها توفر الأمان في زمن الجائحة، حيث يطلب من ضيوفه إجراء اختبار مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، قبل حتى أن تتجاوز أقدامهم مدخل المنشأة، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".

وقال أليخاندرو باتالر، نائب رئيس الشركة: "عندما بدأنا في وضع إجراءاتنا الوقائية، لم يكن هناك شك في أن هذا سيكون مطلبًا. إن أولويتنا الرئيسية هي ضمان سلامة ضيوفنا أثناء وجودهم، حتى يتمكنوا من التمتع براحة البال أثناء إقامتهم".

تعتمد المنشأة، التي تقع في أليكانتي، إسبانيا، على حقيقة أن مطالبة الضيوف بإجراء اختبار الفيروس التاجي قبل وصولهم هو الشيء الذي سيجعل المسافرين يرغبون في القدوم. لا بد من إجراء تحليلين على الأقل والتأكد من سلبية نتائجهما.

وأضاف باتالر: "خلال هذه الأوقات، أصبح الناس قلقين أكثر من أي وقت مضى بشأن سلامتهم عندما يتعلق الأمر بالسفر". يمكن للضيوف أن يشعروا براحة البال بمعرفة أن كل شخص يزور المكان تم اختباره، وأن المكان يتم تطهيره باستمرار، حتى يتمكنوا من الاسترخاء حقًا والشعور بالثقة والأمان".