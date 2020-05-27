تاها لمدة 18 يوما في غابة "سيد الخواتم"... نزهة كادت تنتهي بكارثة... صور وفيديو

فقد شاب وفتاة في حديقة "سيد الخواتم" الشهيرة لمدة 18 يوما، بعد أن قررا تمضية عدة أيام كعطلة ترفيهية في الحديقة.

قرر الشاب ديون رينولدز، وصديقته جيسيكا أوكونور، تمضية 5 أيام في رحلة استكشافية في منتزه كاهورانغي، في نيوزلندا، الذي صورت فيه مشاهد فلم "سيد الخواتم" شهير.

لكن الرحلة التي بدأت ترفيهية لم تنته كما توقعا، حيث تاه الشابان لمدة 18 يوما داخل غابات الحديقة الواسعة، التي تتميز بجوها الضبابي وأشجارها الكثيفة على امتداد مساحة 4520 كم مربع تقريبا.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد أبلغ الأصدقاء عن اختفاء الشابين، بعد مضي أكثر من 5 أيام على رحيلهم، بتاريخ 18 مايو/ أيار الماضي.

ولحسن الحظ تمكنت فرق الإنقاذ من تحديد مكان الشابين مستعينة بطائرة هليكوبتر ضهر الأربعاء الماضي، نقلتهم بشكل عاجل إلى المستشفى.

One of our NH90 helicopter and crew from No. 3 Squadron is continuing to support the @nzpolice and @LandSARNZ in the search for Jessica O’Connor and Dion Reynolds in the Kahurangi National Park.#NZAirForce #Force4NZ pic.twitter.com/EMomPtnIyp — Royal NZ Air Force (@NZAirForce) May 23, 2020

وبحسب قائد شرطة نيلسون بيز، بول بويرل، فقد تسبب الضباب الكثيف بضياع الشابين في الأيام الأولى من الرحلة، لكنهما بعد أيام قررا البقاء في نفس المكان بانتظار عملية الإنقاذ.