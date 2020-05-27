بتكتيك بارع... طفل يناور دبا قاتلا أمام أعين والديه وينجو... فيديو

استخدم طفل صغير تكتيكا بلرعا وفعالا للنجاة من دب هائل الحجم، ظهر خلفه، في إحدى غابات إيطاليا.

ووجد طفل في الـ 12 من عمره، نفسه أمام الدب الهائل، وجها لوجه، ليقوم بالتصرف بحكمة كبيرة، وثبات هائل، مع إخفاء انفعالاته بشكل تام لتجنب إثارة الدب.

وظهر الدب بشكل مفاجئ خلف الطفل أثناء نزهة مع والديه في مقاطعة تورينتو الإيطالية، لكنه اتبع نصائح والده، بأعصاب حديدية، وقام بالمشي البطيء أمام الدب الذي تبعة لمسافة قصيرة، بحسب "سكاي نيوز".

الطفل بدوره لم يظهر أي خوف أو توتر، بل ألقى نظرة سريعة على الدب الهائل الذي وقف هو الآخر على قدميه الخلفيتين ناظرا باتجاهه.

وبعد لحظات عصيبة جدا وتوتر بدت على الأب الذي التقط الصور، قام الدب بتغيير مساره، لتقوم العائلة أيضا بالانسحاب من المكان دون أي أضرار.