راشد الماجد يكشف تأثير كورونا على خدوده... فيديو

وأوضح الماجد خلال على هامش حفله الغنائي الذي أحياه عبر منصة "شاهد vip" أن الحجر المنزلي كان مناسبًا له، وتابع: "عندما كنت أخرج قبل ظهور فيروس كورونا، كنت أرتدي الكمامة.. شكلي كوروني أنا من الأول .. بيقولولي الشباب أنت كوروني الحين صرنا نلبس كمامات كلنا مثلك".
أنا كوروني من أول 😂 حفلة من بيت السندباد مباشرة على#شاهد_VIP@RashedTV@Ali_Alalyani#معيدين_معاكم pic.twitter.com/80x7CjnCGn— SHAHID (@ShahidVOD) May 27, 2020
وأضاف: "الأزمة دي جازت لي شوي.. جعلتني أقدر أطلع أتحرك مابي زحمة".
وقال الماجد إن الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا أدى إلى زيادة في وزنه، وأوضح: "زاد وزني 4 كيلوغرامات.. والمشكلة أن كلهم في خدودي ما بتطلع في مكان تاني".
السندباد: زدنا 4 كيلو وكلها بخدودي منور الخد 😉— SHAHID (@ShahidVOD) May 27, 2020
شوف الحفلة من بيته مباشرة على #ShahidVIP #معيدين_معاكم @RashedTV
@RotanaMusic @Ali_Alalyani pic.twitter.com/VAFQK8mlot
وشكر الفنان السعودي الأطباء، وقال: "بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو، لأن حياتهم تعرضت للخطر".
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