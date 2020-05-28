راشد الماجد يكشف تأثير كورونا على خدوده... فيديو

قال المغني السعودي راشد الماجد إنه شخص كوروني حتى قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الماجد خلال على هامش حفله الغنائي الذي أحياه عبر منصة "شاهد vip" أن الحجر المنزلي كان مناسبًا له، وتابع: "عندما كنت أخرج قبل ظهور فيروس كورونا، كنت أرتدي الكمامة.. شكلي كوروني أنا من الأول .. بيقولولي الشباب أنت كوروني الحين صرنا نلبس كمامات كلنا مثلك".

​وأضاف: "الأزمة دي جازت لي شوي.. جعلتني أقدر أطلع أتحرك مابي زحمة".

وقال الماجد إن الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا أدى إلى زيادة في وزنه، وأوضح: "زاد وزني 4 كيلوغرامات.. والمشكلة أن كلهم في خدودي ما بتطلع في مكان تاني".

​وشكر الفنان السعودي الأطباء، وقال: "بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو، لأن حياتهم تعرضت للخطر".