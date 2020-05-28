عمرها أكثر من 80 عاما... صور نادرة لميناء يافا

رصدت صورا نادرة لميناء يافا التاريخي، يعود تاريخها إلى حقبة الثلاثينات، أحياء تاريخية مثل حي رشيد وحي المنشية والمحمودية ومناظر نادرة للميناء والقوارب الراسية فيه.

وبحسب الصور، التي نشرها موقع "يافا 48"، تظهر قوارب الصيادين، وسفن نقل البضائع والمسافرين، التي تبدو ضاربة في القدم.

وفي تقرير آخر، سلط موقع "يافا 48" الضوء على "ميناء يافا" التاريخي، مشيرا إلى أنه تم بناؤه قبل أكثر من 5000 عام، مشيرا إلى أن هذا الميناء التاريخي العريق، وصل فسطين بالعالم ووصل العالم الأوروبي بالشرق الأوسط، وخاصة الأردن والعراق والحجاز.

يعود تاريخها لسنوات الثلاثينات .. صور نادرة لميناء يافا



نشر موقع يافا 48 مجموعة من الصور النادرة جداً لميناء يافا التاريخي، ويعود تاريخها إلى سنوات الثلاثينات.

ويظهر في الصور حي رشيد وحي المنشية والمحمودية، كما ويظهر في الصور قوارب الصيادين، وسفن نقل البضائع والمسافرين pic.twitter.com/YcxcUq0qms — وكالة شهاب (@ShehabAgency) May 28, 2020

وقال الموقع: "احتلت مدينة يافا مكانة اقتصادية منحها إياها هذا الميناء فأضحت بوابة فلسطين الثانية إلى العالم والأقرب إلى القدس الشريف، وكانت أول ميناء في فلسطين للتصدير والاستيراد".

وقال الموقع: "من هذا الميناء كان يتم تصدير السلع المحلية كالبلاط والزيت والصابون والحبوب وأهمها برتقال يافا ذي الجودة العالية إلى أسواق أوروبا".

ولفت الموقع إلى أن "السفن الكبيرة والبواخر لا تستطيع الرسو في داخل حوض الميناء لكثرة الصخور، ويكشف ذلك سر وجود القوارب الصغيرة التي تعمل في تفريغ الحمولة أو نقل المسافرين من وإلى الميناء".