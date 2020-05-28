رامي يوسف: ليندسي لوهان كانت على وشك الظهور في مسلسل "رامي"

قال الممثل الكوميدي الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي يوسف، إنه كان من المفترض أن تظهر الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، في مسلسله الكوميدي.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أشار فيها إلى أن الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، كانت على وشك الظهور معه، قبل أن تختفي ويفشل في الوصول إليها.

ونقلت مجلة "إنترتينمنت" الأمريكية تصريحات يوسف، خلال مقابلة معها، والذي قال إنه كان يريد أن تظهر ليندسي لوهان، وتتحدث لأن الناس يريدون السماع منها عن التحول إلى الإسلام.

يذكر أن "لوهان" كانت أوضحت لصحيفة "ذا صن" الأمريكية، أنها شخصية روحانية، وعلى استعداد لتعلم كل شيء لإرضاء الفضول الفكري والطبيعة الروحانية، كما أشارت إلى أن أمريكا وضعت من يحمل القرآن في صورة بعيدة تماما عن الواقع.

ويقوم رامي يوسف بدور شخص يدعى رامي حسن في المسلسل الكوميدي "رامي"، الذي تدور أحداثه حول الجيل الأول من المهاجرين، وحول عائلة مسلمة تعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

season three inshallah 🙏🏽 https://t.co/8sd7eAuw1c — ramy youssef (@ramy) May 28, 2020

ويلعب دور رامي دور شاب مسلم يفخر بتراثه، ولا يريد أن يتخلى عنه، فهو يحاول أيضا تحقيق التوازن بين كونه ينتمي إلى أول جيل مصري مسلم في العالم الحديث، وكونه أمريكيا.