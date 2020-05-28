"السجادة الطائرة" فوق الجبال تذهل مستخدمي التواصل الاجتماعي... فيديو

نشر أحد المستخدمين على موقع "تويتر" مقطع فيديو تظهر فيه شاحنة محملة بركاب على طول طريق جبلي في هيمالايا وكأنها "سجادة طائرة".

وفاجأ المنشور العديد من مستخدمي الإنترنت الذين بدت لهم الشاحنة وكأنها "سجادة طائرة"؛ وذلك بسبب تصوير المشهد باستخدام عدسة عين السمكة، حيث تظهر الشاحنة كما لو كانت تطير في الهواء.

وكتب المستخدم، "@randomfandom88": "اعتقدت أنها سجادة طائرة".

وتساءل آخر، "أنا الوحيد الذي يعتقد أنها تقنية الواقع الافتراضي؟ وجميعهم يركبون على السجادة الطائرة؟".

وعلق المستخدم، @brokkenbat، "يبدو وكأنها سجادة طائرة من هذا المنظور".

وأشار المستخدم، @MikeTemplar1، أن "كاميرا عين السمكة تجعل اللقطات أكثر إثارة مما هي عليه بالفعل".

في الوقت نفسه، لاحظ العديد من المستخدمين، أن وسيلة النقل هذه في المناطق الجبلية يمكن أن تكون خطرة على الركاب.