فنان مصري يطالب رجل أعمال شراء تويتر... والأخير يرد

طالب الممثل المصري محمد هنيدي من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن يشتري شركة تويتر، إلا أن الأخير رد عليه بالرفض.

وجاء تعليق هنيدي على تغريدة لساويرس، يرد فيها على أحد متابعيه، كتب فيها: "خليك انت كده قاعد علي تويتر ليل ونهار ولا شغله ولا مشغله، شوفلك شغلانه يا ابو عمو تاكل منها عيش"، فرد عليه ساويرس "بدور"، وتدخل هنيدي بسخريته المعهودة على توتير وطالب ساويرس بشراء تويتر، وكتب له "اشتري تويتر".

​فرد عليه رجل الأعمال المصري النشط على توتير: "بيخسر".

ويرأس نجيب ساويرس مجموعة مناجم لامانشا ريسورسيز لاستخراج الذهب ولها استثمارات في شركة إنديفور للتعدين التي مقرها تورونتو بكندا.

وأشار مؤشر بلومبرغ إلى أن ثروة نجيب ساويرس تبلغ حاليا 4.34 مليار دولار.