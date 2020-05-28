فنان عربي يثير ضجة باعتراف صادم: حقنة بـ6 آلاف دولار كل شهرين لتفتيح لونه

أثار المطرب ، سجاد أحمد، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إقراره بإجراء جلسات حقن لتفتيح البشرة مقابل آلاف الدولارات للحقنة الواحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أحمد بعدد من الفنانات السودانيات عبر برنامج بثته قناة "أنغام" مع خبيرة التجميل هديل المشرف، حيث أكد خلاله تعاطيه لحقنة تبلغ تكلفتها 6 آلاف دولار كل شهرين.

وقال المطرب السوداني: "سجاد طلع لونه أزرق وأصبح أبيض، إنها القروش. آخذ حقن كل شهرين بقيمة 6 آلاف دولار. هل سجاد أحمد أول فنان يصنفره الزمن".

وقال موقع "السودان نيوز" إن التصريحات سجاد أحمد أثارت غضب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قال سجاد احمد القونه الضاربه اصلو ما بسألك جرأة وعدم حياة (نعم بضرب حقنة كل شهرين بي 6000 دولار عشان افتح لوني), وتابع: (المستطيع يمشي). الموضوع ما استطاعه يا حبيبنا الموضوع محتاج قناعه pic.twitter.com/cCYeJ2fsDc — الونهيد (@ic2nakbbashi) May 28, 2020

​علق أحد مستخدمي "فيسبوك" على التصريحات، قائلًا إنها "تعبير عن كوارث الإنسان السوداني". فيما علق آخر على "تويتر"، قائلًا: "الموضوع ليس استطاعة يا حبيبنا الموضوع محتاج قناعة".