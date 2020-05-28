غضب في إيران بعد تعديل صورة فتاة قطع رأسها بجريمة شرف... صور

وجّه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تهما لوسائل الإعلام الإيرانية بتحرير صورة لفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا قطع رأسها من قبل والدها في جريمة شرف، ليبدو وكأنها ترتدي الحجاب الكامل.

قُتلت الطفلة رومينا أشرفي، بمنجل زراعي أثناء نومها في منزل عائلتها في منطقة هوفيغ، شمالي إيران، بتاريخ 21 مايو/ أيار، "كعقاب" لها على محاولتها الزواج من رجل يكبرها سنا.

باز هم #سنندج خونین... این معنای غیرت است نه فرزندکشی و خواهرکشی و زن‌کشی

اعتراض زنان سنندج به قتل #رومینا_اشرفی pic.twitter.com/ViL4vZCs6J — ☀️ Sonia-Nader (@Thunderstorm_20) May 28, 2020

واستغرب الكثيرون من رواد وسائل التواصل الاجتماعي قيام بعض الصحف بتعديل عدة مناطق في صورة الضحية، معتبرين أن ذلك تشويها للحقيقة وتعتيما على الجريمة الأصلية وبث مشاعر الكراهية ضد النساء.

#Iran's state media literally photoshopped the image of Romina Ashrafi, a 13-year old girl murdered by her own father for running away with a man, to meet clothing regulations.



The mullahs' misogynist ideology kills women when they're alive and even after their death. pic.twitter.com/Pn1MoE6eie — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) May 28, 2020

وبحسب "ديلي ميل"، عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم بسبب هذه الحاثة، خصوصا عندما قامت صحيفة "جم جام" بتعديل صورة الطفلة لتبدو مرتدية الحجاب الكامل.

The Murder of 13 yr ⁦old #Romina_Ashrafi⁩, which shows the depth of the society's dogmatism, blindness & backwardness under inhumane Iranian Islamic laws, once again revels the fact that a father can kill his daughter without b… https://t.co/jRTvvzdPle pic.twitter.com/EHrJMxozmu — AmirFarshad Ebrahimi (@Goftaniha) May 28, 2020

وتداول الكثيرون مشاهد وصورا تعبر عن تعاطفهم مع الطفلة الشابة التي فقدت حياتها بسبب العادات والتقاليد.

واعتبر بعضهم أن وفاة الفتاة ما هي إلا قصة حب جميلة ختمت بنهاية مؤسفة وحزينة وغير متوقعة، وشاركوا مشاهد وصورا تعبر عن الحواجز التي تفصل بين العشاق بسبب تقاليد المجتمع.

وقبضت السلطات الإيرانية على الأب القاتل، بتهمة القتل تحت بند "جريمة الشرف"، بعد أن عثرت الشرطة على رأس الفتاة في المنزل.

وبحسب "بي بي سي" غادرت الطفلة المنزل بعد معارضة والدها زواجها من شخص يكبرها سنا، لكن الشرطة عثرت عليها وأعادتها إلى منزل عائلتها رغم محاولتها إبلاغهم مخاوفها من مصيرها المحتوم.