أسود تكاد تمزق موظفة في حديقة الحيوانات في أستراليا

هاجم أسدان موظفة في حديقة الحيوانات الأسترالية Shoalhaven في مدينة ناورا، وتم إدخال المرأة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، وفقًا لقناة ABC التلفزيونية الأسترالية.

ووجد فريق الإسعاف، الضحية ملقاة على الأرض، فاقدة للوعي، مع إصابات خطيرة في الرأس والرقبة. هاجمت الأسود امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا أثناء قيامها بتنظيف أقفاص الحيوانات.

تمكن الأطباء من جعل حالة الضحية مستقرة. تم نقلها إلى أحد مستشفيات سيدني بمروحية.

تم إغلاق حديقة الحيوانات أمام الزوار منذ 25 مارس/ آذار بسبب الإجراءات التقييدية التي فرضت لمكافحة وباء فيروس كورونا.

هذه ليست الحادثة الأولى لموظفي حديقة الحيوان مع الحيوانات المفترسة فيها. في عام 2014، جر التمساح، الذي يبلغ طوله 3.7 متر الملقب بجون، إلى بركته حارسًا كان يحاول جذب الزواحف بقطعة من اللحم. حينها تمكن الحارس من الخروج بعد إصابته بجروح خفيفة في اليدين.