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    إحراق مركز الشرطة خلال احتجاجات واسعة على مقتل شاب تحت ركبة شرطي أمريكي في مدينة منيابولس، ولاية مينيسوتا، الولايات المتحدة 28 مايو 2020

    ردود أفعال مشاهير عرب وعالميين على حادثة خنق الرجل "الأسود" في أمريكا... فيديو وصور

    © AP Photo / Julio Cortez
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    أثارت حادثة خنق رجل أسود تحت أقدام ضابط أمريكي موجة من ردود الأفعال الحزينة والغاضبة، عبر عنها بعض المشاهير العرب والأفارقة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وبالعودة إلى تفاصيل الحادثة، فقد أظهرت مشاهد فيديو تداولها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، قيام شرطي بالضغط على رقبة مواطن بركبته أثناء إلقاء القبض عليه بعنف شديد.

    ويسمع في الفيديو استغاثة المواطن من ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو يقول "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس... بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني".

    وأقالت إدارة الشرطة في ولاية "مينسوتا" الأمريكية أفراد الشرطة الأربعة الذين شاركوا في الحادث.

    وقال رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، في بيان، إن الأربعة أصبحوا الآن "موظفين سابقين".

    ولجأ المشاهير في جميع أنحاء العالم إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على تصرفات ضباط الشرطة الأمريكية الأربعة التي وصفوها بـ"الغير مسؤولة" وأدت إلى وفاة رجل "أسود" مشتبه به.

    وشاركت عارضة الأزياء الفلسطينية الصغيرة بيلا حديد صورة فلويد على "إنستغرام" وقالت: "يجب أن يتوقف هذا، من الصعب مشاهدة مقطع فيديو كريه جدًا، من الصعب التفكير بأن هذا ما زال يحدث، ولكنه واقع".

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    Rest in Peace #GeorgeFloyd . this has got to stop. it’s hard to watch a video so foul. It’s hard to think that this is still happening. but it is reality. And These police officer need to be accountable to the maximum degree for their obviously disgusting and horrific actions. I feel so sick, sad and sorry for George Floyd and his family. There is nothing anybody could say to me that makes this encounter even remotely ok. He was a peace activist and a man of respect and promise. There is no reason for anyone to be handled like that especially someone that is so unaggressive. Please spread this message. We can’t forget his name #GeorgeFloyd thank you always to @shaunking for the flow of information .

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    وأضافت "يجب أن يخضع ضباط الشرطة هؤلاء للمساءلة بأقصى درجة عن أعمالهم المثيرة للاشمئزاز والمروعة. أشعر بالغثيان والحزن والأسف على جورج فلويد وعائلته".

    أما عارضة الأزياء الأمريكية-الصومايلة حليمة عدن، فقد عبرت عن غضبها عبر صفحتها في "إنستغرام"، والتي يتابعها أكثر من مليون شخص، بالقول: "أنا في حيرة باختيار كلماتي، أشعر بالاشمئزاز وخيبة الأمل".

    وفي حديثها عن إساءة معاملة السود في أمريكا أكدت عدن على "ضرورة معالجة تصرفات الأمريكييين السود من أصول أفريقية".

    لقد طفح الكيل، أصلي من أجل العائلة وأحباء جورج فلويد علينا مواصلة المطالبة بالعدالة لإخواننا من بني البشر. واختتمت "أعزائي السود، لكم كل الحق في حياة طويلة وجميلة وأدعو الله أن نتمكن من حمايتكم".

    أما عارضة الأزياء من أصول أفريقية ناعومي كامبل فقد كتبت عبر صفحتها في "إنستغرام": "الرجال السود ليسوا أعدائكم".

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    #JusticeForFloyd

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    وأضافت "ليس لدي الكلمات، لقد سئمت وتعبت من الحزن على موت شعبنا بلا داع، مذلولين مهانين في هذه الأوقات الصعبة التي اعتقدت بها أنه يمكننا أن نتكاتف، ولكن يبدو أن فيروس كورونا هذا قد اشترى المزيد من العنصرية بطريقة رئيسية".

    واختتمت بكلمة "أسود وأفتخر".

    وتكلمت عارضة الأزياء البريطانية من أصول عربية، ماريا إدريسي عبر صفحتها في "إنسغرام" قائلة: "لا يجب أن تكون أعمى بسبب الوطنية بحيث لا يمكنك مواجهة الواقع، الخطأ خطأ، بغض النظر عمن يفعل ذلك أو يقوله".

    يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علق على الفيديو يوم الأربعاء، وقال عبر صفحته في تويتر "مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأساوية في منيابوليس".

    وتذكر هذه الحادثة بوقائع سابقة تعامل فيها أفراد من الشرطة بعنف مع مواطنين سود، ومنهم إيريك غارنر، الذي مات في ظروف مشابهة في مدينة نيويورك عام 2014.

    وكانت تظاهرات احتجاجية قد خرجت عام 2016 في مدينة شارلوت الواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية جنوب شرقي الولايات المتحدة احتجاجا على قتل الشرطة للرجل الأسود كيث لامونت سكوت.

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