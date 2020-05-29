هدية لحليمة بولند تتسبب في انتقادات لاذعة لها والأخيرة ترد... فيديو

تسببت هدية تلقتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في غضب عارم وانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، كشفت فيه عن الهدية التي وصلتها من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والتي كانت عبارة عن كمية كبيرة من أقنعة الوجه (الكمامة) للحماية من فيروس كورونا.

وفي رد فعل، أعرب كثير من متابعي حليمة بولند عن استيائهم الشديد من إرسال هذه الهدية في الوقت الذي تشهد فيه الكويت "نقصا شديدا لدى المراكز الطبية والأطباء في مثل هذه المعدات التي تساعدهم في الوقاية من كورونا"، على حد قولهم.

وتساءل أحد مستخدمي الإنترنت "شنو وظيفة حليمة بولند، علشان مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يطرشون لها هذه الهدية؟ وإن ما كان لها أي صفة وظيفية، شلون المواطن البسيط يحصل على مثل هذه الهدية".

شنو وظيفة حليمة بولند ،

علشان مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

يطرشون لها هذي الهدية ؟

وان ما كان لها أي صفة وظيفية،

شلون المواطن البسيط يحصل على مثل هذه الهدية ؟! pic.twitter.com/zqeLwqa6rp — هاني المذكور (@hanialmathkoor) May 28, 2020

ووجه آخر رسالة إلى المركز قال فيها، "مدير مركز صباح الأحمد للإبداع.. أطباء الكويت عندهم نقص بالمواد الطبية ويشترونها من جيبهم، وأنتم دازين كرتون كامل فيه فيس شيلد حق حليمه بولند".

مدير مركز صباح الاحمد للابداع دكاترة الكويت عندهم نقص بالمواد الطبية ويشترونها من جيبهم، وانتوا دازين كرتون كامل فيه فيس شيلد حق حليمه بولند!!!



انتوا مركز ابداع ولا مركز سخافه وخرفنه

pic.twitter.com/wUTVNFOk2P — مش . . . (@_meeshh_) May 28, 2020

من ناحيتها، عبرت بولند، عن استيائها الشديد من كم الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب الهدية.

وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، "يعني الصراحة خيرا تعمل شرا تلقى.. كان في إمكاني إني أخد الهدية وما أصورها.. لكن أنا قلت دوري كإعلامية وأيضا أقدم برنامج أسبوعي تسليط الضوء وأيضا واجبي الوطني مو بس أسلط الضوء لكن أيضا أني أشيد بأفعال ولاد ديرتي في هالأزمة.. وأني أوري العالم كله موهبتهم وإبداعهم وابتكاراتهم".

وأضافت "لذلك أنا هتبرع بكل هذه الأقنعة واللي محتاجهم يتواصل مع المكتب الإعلامي".

وتابعت "لأن هذه الهدية ساوت لي مشاكل أنا في غنى عنها.. والله أنا كان هدفي بس أني أقدم دوري الإعلامي في الإرشاد والتوعية والدعم".

وسجلت الكويت 24112 حالة إصابة بكورونا و185 وفاة بينما تعافى 8698 من فيروس كورونا المستجد.