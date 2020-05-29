شيكابالا يتعرض لحملة هجوم تفتح ملف العنصرية في كرة القدم مجددا

تعرض لاعب نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق المعروف باسم "شيكابالا"، لحملة هجوم بسبب لونه، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، وفتح ملف العنصرية في عالم كرة القدم مجددا.

وكان شيكابالا قد نشر صورة له برفقة زوجته وابنهما آدم عبر انستغرام يهنئ فيها متابعيه بمناسبة عيد الفطر، قبل أن يتعرض لموجة من الهجوم الإلكتروني، بسبب لون بشرته مقارنة بزوجته وابنه.

شيكابالا عبر انستجرام: عيد سعيد 🎈 pic.twitter.com/JSHw7B0RWC — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2020

هذه الحملة دفعت مغردين إلى التضامن معه ووصف ما تعرض له بـ"العنصرية البحتة وانتهاك الأعراض". وعبّر مغردون ومشاهير ونجوم كرة قدم عن دعمهم له، مؤكدين رفضهم التام للتعرض لشخص اللاعب، "حتى في حال الاختلاف معه كرويا".

قد تختلف مع شيكابالا اللاعب لكن عندما تقترب منه لا يمكن ان تختلف علي شيكابالا الانسان كل الدعم لشيكابالا — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 28, 2020

ويعد عبد الرازق من أبرز اللاعبين وأكثرهم شعبية في نادي الزمالك المصري، ويلقب بـ"الفهد الأسمر".

وأكد آخرون على أن العلاقات المتوترة بين ناد الزمالك وخصمه الأهلي، والمشاحنات بين الجماهير "لا تبرر التنمر والألفاظ العنصرية".

والله اي انسان سوي يشوف اللي بيحصل مع شيكابالا والراجل حاطط صوره لابنه ومراته يحصل التنمر ده دي اسمها قله ادب وعدم تربيه الموضوع ملوش علاقه بكره القدم وهو انسان في الاخر ونقول الراجل بيطلع عن شعوره في المباريات ليه!!



الموضوع بقي سخيف بصراحه ومفهوش اي خفه دم خالص انت مريض نفسي😡 — AhmedMagdy (@Ahmed14Magdy) May 27, 2020

كما نشر مغردون عدة أوسمة للدفاع عن اللاعب، مشيرين إلى أن ما صدر من تنمر بحق اللاعب "لا يمثل نادي الأهلي ومشجعيه".

انا معرفش ايه اللي حصل مع الكائن ده وعمري ما هتعاطف معاه الصوره دي عالقه في ذهني مش هتروح ابدا لأن في الأستاد وقتها كان في بنات جزمتهم تاج علي راسه غير الملايين اللي كانوا بيشاهدوا علي التليفزيون ده كائن مش محترم عمري ما اتعاطف معاه مهما حصل ان شاء الله حتي ينفخوه pic.twitter.com/D4U2C249Qf — Mahmoud (@Mahmoud41716430) May 27, 2020

وكان شيكابالا قد تعرض لعقوبة بعد فوز الزمالك بركلات الترجيح على الأهلي في بطولة السوبر المصري التي جرت على ملعب محمد بن زايد، حيث تقرر إيقافه 8 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب حركات صدرت منه تجاه جماهير الأهلي، واعتبرت منافية لأخلاق الرياضة.