تويتر يقدم خاصية فريدة من نوعها للمغردين.. فيديو

أعلنت إدارة موقع تويتر عن إضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين جدولة تغريداتهم عبر تطبيق الموقع، الذي يمكن إضافته لبرامج التصفح مثل "كروم" و"إكسبلورر"، دون الحاجة لاستخدام تطبيقات يقدمها طرف ثالث.

ونشر الموقع عبر الحساب الرسمي على منصته مقطع فيديو يوضح آلية عمل الخاصية الجديدة التي أضافها مؤخرا.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal — Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020

​ويوضح مقطع الفيديو أنه خلال كتابة تغريدة جديدة تظهر أيقونة تقويم مصغرة في الأسفل ضمن خط الأيقونات القديم، تتيح تحديد وقت نشر التغريدة في الوقت الذي يرغب المغرد أن تظهر فيه.

وكان الأمر سابقا يتطلب من المستخدم الراغب في جدولة تغريداته الرجوع إلى تطبيقات ومواقع خارجية، مثل "تويت-دك" و"هوت-سويت"، الأمر الذي يتطلب دفع المال مقابل الاشتراك بخدماتها في بعض الأحيان.

وتلجأ مؤسسات ومنظمات وشخصيات سياسية عدة حول العالم لتطبيقات جدولة التغريدات لتسهيل مهام عملها وتنظيم مواعيد نشر التغريدات التي يرغبون بمشاركتها مع متابعيهم في أوقات معينة.

وبات من الممكن حفظ مسودة لأي تغريدة ليتم تعديلها لاحقا ومن ثم نشرها، ضمن الإضافة الجديدة، بحسب ما ذكرت إدارة الموقع.