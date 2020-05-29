نصائح تساعدك في الحد من تأثير الضغط على بشرتك

تؤثر العديد من العوامل على بشرة الإنسان وتؤدي إلى مشاكل في الجلد، سواء كانت الملوثات الخارجية أو الاختلالات الهرمونية، كما تؤثر العوامل النفسية على البشرة وأكثرها شيوعًا هو الضغط.

ووفقا لموقع"ميس كيرا" الطبي، يمكن أن يكون للإجهاد تأثيرا مدمرا إلى حد ما على بشرتك، لذلك إذا كنت تتطلع إلى التخلص من تجاعيد الإجهاد هذه، فإليك بعض النصائح التي ستساعدك.

شرب الكثير من الماء

شرب الكثير من الماء طوال اليوم يساعد في ترطيب بشرتك داخليا وخارجيا. وبالمثل، حافظ على ترطيب بشرتك من الخارج بمساعدة مرطب يناسب لون بشرتك.

واقي الشمس

الحرص على خلق لحظات سعيدة

استعمال القليل من واقي الشمس حتى لو كنت في المناطق غير المعرضة للشمس بإمكانه مساعدتك في الحماية من الأشعة داخل منزلك، وكذلك الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية.

افعل شيئًا يجعلك سعيدًا كل يوم حتى يتم تقليل مستويات التوتر لديك. سيضمن ذلك تلقائيًا أن بشرتك لا تتأثر بسبب الإجهاد.

الوجبات الكاملة

تناول الطعام المناسب. يجب أن تكون الوجبات اليومية متكاملة وغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات والعناصر الغذائية من أجل الحفاظ على سلامة البشرة.