بعد شهرين من دخوله "غينيس"... الموت يغيب أكبر معمر في العالم

غيّب الموت المواطن البريطاني، روبرت ويتون، أكبر معمر في العالم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 112 عاما.

وذكرت أسرة ويتون في بيان لها إنه توفي بسلام على السرير في منزله أثناء نومه، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالوا: "كان بوب رجلا استثنائيا للعائلة ليس بسبب بلوغه ذلك العمر، فقد كان مثالا يحتذى به بالنسبة للجميع، وعاش حياته مهتما بكل الأشخاص من جميع أنحاء العالم وتفاعل معهم".

تأتي وفاة روبرت ويتون بعد شهرين من دخوله موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في نيسان/ أبريل كأكبر معمر في العالم بعمر 112 عاما و355 يوما، ليتفوق على تشيتيتسو واتانابي من اليابان، الذي توفي في 23 فبراير/ شباط.

وحتى وفاته، فقد كان لروبرت ويتون مجموعة واسعة من الاهتمامات، بما في ذلك السياسة والبيئة، وكان لديه ورشة داخل منزله مليئة بالأثاث وطواحين الهواء والألغاز التي صنعها وباعها لصالح الأعمال الخيرية.

ولد روبرت ويتون في 29 مارس 1908 في كينغستون أبون هال، يوركشاير، وكان واحدا من 7 أشقاء، ولضمان بقائه في المدرسة حتى بلوغه 16 عاما، دفع والده 3 جنيهات استرليني إضافية لكل فصل دراسي يتلقاه، ومن هنا بدأ تعلم الهندسة البحرية.

World's oldest man, the UK's Robert Weighton, dies 'peacefully in his sleep' at 112 https://t.co/KTzU0Rf7HT pic.twitter.com/qfNJEnaBvs — Fox12Oregon (@fox12oregon) May 29, 2020

بعدها، انتقل ويتون إلى تايوان، حيث أمضى عامين في تعلم لغة الماندرين، وبدأ التدريس في مدرسة تبشيرية، وفي عام 1937 تزوج بوب من زوجته أغنيس التي كانت أيضا معلمة، وكانا التقيا أثناء دراستهما في إنجلترا، وولد طفلهما الأول في تايوان، قبل أن يقرروا العودة إلى المملكة المتحدة في عام 1939، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، انتقلت الأسرة للإقامة في تورنتو، كندا.

وأثناء إقامتهما في كندا، استقبل روبرت ويتون وزوجته أغنيس مولودان آخران، وتمكنوا في النهاية من العودة إلى المملكة المتحدة بمجرد انتهاء الحرب في عام 1945، وفور استقرارهم في بريطانيا، تولى بوب منصب التدريس في جامعة سيتي في لندن.

ولدى بوب ويتون 10 أحفاد و25 من أحفاد الأحفاد، وفي مارس 2018 احتفل بأن يصبح معمّرا.