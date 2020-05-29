كيف تسبب فيروس كورونا بأزمة قلبية لمدرب المنتخب الهولندي؟

صرح مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم رونالد كومان أن فيروس كورونا تسبب بإلغاء موعده مع طبيب القلب، قبل أسابيع من تعرضه لأزمة قلبية مطلع أيار/مايو الجاري.

وقال كومان: "تم تأجيل موعدي مع طبيب القلب بسبب فيروس كورونا. أتساءل الآن عن عدد الناس الذين فقدوا حياتهم لأن موعداً مماثلاً قد تم تأجيله"، بحسب ما ذكر موقع "news18".

Ronald Koeman said that he "was lucky" after suffering a heart problem just a few weeks after his appointment with a cardiologist was postponed due to #coronavirushttps://t.co/ZI90Nzf7TN — News18 Sports (@News18Sports) May 29, 2020

​وأضاف المدرب: "في العناية المركزة، كل شيء كان مخصصاً لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. في عائلتي، ثمة تاريخ من المشاكل القلبية. لهذا أخذت موعداً في 19 آذار/مارس".

وخضع كومان (57 عاماً) لعملية قسطرة، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي في الثالث من الشهر الحالي، بعد عارض صحي على أثر ركوب دراجة هوائية.

وعرض المدرب السابق لساوثهامبتون وإيفرتون الإنجليزيين، لتفاصيل الأزمة الصحية التي عانى منها، وأوضح "شعرت بألم في الصدر وبدأت بالتعرق فكرت، هذا الأمر ليس جيدا".

وتابع: "ذهبت إلى طبيب القلب، وسارت الأمور على ما يرام. توصلت إلى خلاصة أنني كنت محظوظاً".

ويشرف كومان على المنتخب الهولندي، منذ شباط/فبراير 2018، بعقد لأربعة أعوام ونصف عام، وذلك خلفاً لديك أدفوكات الذي استقال من منصبه بعد فشل التأهل إلى مونديال روسيا.