"كم هو جميل"... هكذا قضت ياسمين صبري عيد الفطر مع أبو هشيمة... صور

شاركت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، اليوم الجمعة، صورة من قضائها عيد الفطر بصحبة زوجها رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

وتظهر صبري في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستعرام" والتقطت لها من داخل منزلها في مدينة الجونة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، وهي مرتدية فستانا أصفر اللون.

وعلقت ياسمين صبري على الصورة بالإسبانية: "كم هو جميل العالم".

View this post on Instagram Que bello es el mundo 💛 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on May 29, 2020 at 7:17am PDT

كما شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة متابعيه عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته ياسمين صبري أثناء قضاء إجازة عيد الفطر، وهي مرتدية نفس الفستان.

View this post on Instagram ❤️❤️ A post shared by Ahmed Abou Hashima (@ahmedabohashima) on May 28, 2020 at 9:37am PDT

يشار إلى أن ياسمين صبري شاركت في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، ويشاركها بطولته أحمد مجدي وأيتن عامر وإدوارد ومحمود البزاوي ونهال عنبر وهبة مجدي.

واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.