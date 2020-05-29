الإعلان عن إعادة فتح متحف اللوفر في فرنسا

أعلن متحف اللوفر في باريس، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إعادة فتح أبوابه في السادس من يوليو/ تموز، بعد الخطوات التي اعتمدها رئيس الوزراء إدوار فيليب، أمس الخميس، لتخفيف قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس كورونا.

وقال المتحف الذي يزوره أكبر عدد من الجمهور في فرنسا في بيان نشره على موقعه الرسمي: "يتعين على الزائرين حجز تذاكر قبل السماح لهم بالدخول وأن يتبعوا لافتات إرشادية في الداخل كما طلب منهم استعمال الكمامات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، تحقيقا للحد الأقصى من الأوضاع الأمنية عندما يأتون إلى مبانيه".

وكان المتحف قد أعلن الإغلاق، في 14 مارس/آذار الماضي، حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى أعاد متحف بباريس مخصص لأعمال النحات ألبرتو جياكوميتي فتح أبوابه أمام الجمهور، في 15 الشهر الجاري، ضمن أوائل المراكز الفنية التي تختبر الوضع بعد أن خففت فرنسا قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس كورونا.

وسمح المتحف بدخول عشرة زوار كل 20 دقيقة، واشترط الحجز المسبق، وأصدر إرشادات جديدة عن أماكن وقوف بمسافات فاصلة وقلص أيضا ساعات العمل.