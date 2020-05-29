أمل حجازي: الحجر أظهر أني أملك رقاصة... فيديو

وظهرت ابنتها لارين في الفيديو وهي ترقص على نغمات أغنية أجنبية وعلقت الفنانة اللبنانية، التي يتابعها أكثر من 500 ألف شخص على "إنستغرام"، قائلة: "هيدا يلي اخدناه من الحجر المنزلي.. طلع عندي رقاصة".

View this post on Instagram هيدا يلي اخدناه من الحجر المنزلي طلع عندي رقاصة🤔 #امل_حجازي A post shared by Amal Hijazi (@amalhijazy) on May 28, 2020 at 3:39am PDT

وأعرب الكثير من متابعي حجازي عن إعجابهم بطرافة الطفلة وجرأتها وعفويتها، على حد تعبيرهم في التعليقات، وحقق الفيديو قرابة 35 ألف مشاهدة، خلال أقل من يوم.