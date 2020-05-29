هدية زوج كيم كارداشيان لها في العزل بمناسبة عيد زواجهما السادس

اضطر الزوجان كيم كارداشيان وكانيى ويست لتغيير مخططاتهما بشأن الاحتفال بعيد زواجهما السادس هذا العام، بسبب خضوعهما للحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

واعتادت كارداشيان وزوجها على السفر في تلك المناسبة إلى أحد الأماكن الساحرة بالعالم، لكن لأن ذلك الخيار لم يكن متاحا، فقد اكتفى كانيى ويست بإحضار هدية لزوجته.

وشاركت كيم كارداشيان (39 عاما) معجبيها عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لهدية زوجها لها، وهي عبارة عن مجموعة من الورود الزهرية المشكلة على رقم 6، ويشير إلى مرور 6 أعوام على زواجهما، إلى جانب باقة ضخمة من الورود.

© Photo / Instagram/ kimkardashian هدية كانيى ويست إلى كيم كارداشيان في عيد زواجهما السادس

وكانت كيم كارداشيان شاركت في يوم الاحتفال بعيد زواجها السادس صورا تجمعها بزوجها كانيى ويست وكتبت معها: "مرت 6 سنوات ويبقى العمر كله".

View this post on Instagram 6 years down; forever to go Until the end A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 24, 2020 at 3:01pm PDT

والتقت كيم كارداشيان بكانيي ويست للمرة الأولى في عام 2002، عندما كانت متزوجة وقتها من دامون توماس.

واحتفلت كارداشيان وويست بزفافهما في إيطاليا عام 2014، ولديهما 4 أبناء، هم "نورث" و"ساينت" و"شيكاغو" و"سالم".