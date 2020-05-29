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    شعار شركة أوبر لنقل الركاب

    ميزة جديدة... "أوبر" يوفر رحلات طويلة بأسعار ثابتة

    © REUTERS / Tyrone Siu
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    أضافت شركة "أوبر" الأمريكية للنقل ميزة جديدة لعملائها وسط انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

    وتستهدف الميزة الجديدة "Hourly" (كل ساعة) تحديدا الركاب الذين يقومون بمشاوير إلى جهات متعددة خلال رحلتهم الواحدة، بحسب موقع "ذا فيرج".

    شعار شركة أوبر لنقل الركاب
    © REUTERS / Tyrone Siu
    بسبب كورونا... قرار إلزامي من "أوبر" للسائقين والركاب من أجل بدء الرحلة
    وعند اختيار هذه الميزة في تطبيق "أوبر" عبر الهاتف الذكي قبل بدء الرحلة، يصبح متاحا للراكب تحديد مقدار الوقت الذي ستستغرقه رحلته متعددة المشاوير، وهو ما سيؤدي إلى تأمين معدل ثابت للساعة طوال الرحلة.

    وتميل "أوبر" بهذه الميزة إلى استقطاب الراكب الذي اعتاد على استخدام وسائل نقل عام لإنجاز مهام ومصالح متعددة، لكن أصبح يتجنبها حاليا خوفا من إصابته بفيروس "كورونا".

    وعن الميزة الجديدة، قال مدير عمليات ركاب "أوبر"، نيراج باتل، إنها تشكل "فرصة أرباح إضافية للسائقين وذلك بالتزامن مع تكيّفنا مع هذا الوضع الطبيعي الجديد".

    وسيدفع الراكب المستفيد من ميزة "Hourly" مبلغ 50 دولارا أمريكيا مقابل رحلته البالغ مدتها ساعة واحدة، وسيُطلب منه تحديد المدة التي ستستغرقها رحلته قبل أن يتم تأكيدها له من قبل التطبيق، وسينتهي الأمر بدفع الراكب مقابل الوقت الذي حدده حتى لو استغرفت رحلته وقتا أقل، كما تتيح الميزة للراكب إمكانية إدخال ما يصل إلى 3 وجهات في الرحلة الواحدة مع استبعاد الرسوم الإضافية.

    لكن هناك بعض القيود على الميزة، منها أنه لا يمكن للركاب استخدامها للرحلات من وإلى المطار.

    واختبرت شركة "أوبر" ميزة "Hourly" في البداية في دول مثل أستراليا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهي متوافرة حاليا في 12 مدينة أمريكية هي أتلانتا وشيكاغو وواشنطن ودالاس وهيوستن وميامي وأورلاندو وتامبا باي فيلادلفيا وفينيكس وتاكوما وسياتل. وتقول الشركة إنها تتوقع توسيعها إلى المزيد من المدن في الأسابيع المقبلة.

    وتعمل "أوبر" حاليا بموجب إرشادات سلامة جديدة للوقاية من مرض "كوفيد-19"، منها اشتراط ارتداء السائقين والدراجين أقنعة، وعدد محدود للركاب المسموح بهم لكل سيارة.

    وكان لفيروس "كورونا" المستجد تأثير مدمر على أعمال شركة "أوبر"، إذ تم تسريح أكثر من 3700 موظف بدوام كامل أي ما يقرب من 14% من قوتها العاملة.

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    فيروس كورونا, أخبار منوعات, منوعات, شركة أوبر, أوبر
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