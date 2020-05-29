نقابة الممثلين المصريين تحسم جدل وفاة رجاء الجداوي

حسم نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، الجدل المثار خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بفيروس "كورونا" المستجد.

ونفى زكي هذه الشائعة، مؤكدا أن رجاء الجداوي بصحة جيدة، ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى العزل بالإسماعيلية، بحسب تقارير مصرية محلية.

وكانت رجاء الجداوي عبرت عن استيائها وحزنها الشديدين من كثرة تردد شائعة وفاتها، واصفة مطلقيها بـ" أصحاب القلوب السوداء ".

وقالت لهم: "لا أحد يتوفى إلا بأمر الله، استحوا وخافوا من ربنا، وحسبي ربي في كل من يطلق مثل هذه الشائعات".

وأشارت إلى أنها تلقت اتصالات حب واطمئنان من أشخاص لا تعرفهم من دول عربية مختلفة، مثل السعودية والكويت وسلطنة عمان وليبيا واليمن، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

كما كشفت أنها انهت إجراءات دخولها الحجر الصحي بمستشفي العزل بالاسماعيلية ببطاقتها الشخصية التي تحمل اسمها الحقيقي "نجاة علي حسن" كأي مريضة، ولم يكشتف أحد أنها رجاء الجداوي إلا بعد دخولها الحجر.

وأصيبت الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار الجاري.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى العزل التي تتواجد بها رجاء الجداوي، أنها وصلت إلى المستشفى وقت آذان فجر يوم العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف المصدر الطبي، أن الأعراض الوحيدة التي ظهرت عليها هي ارتفاع درجة الحرارة، بينما لا توجد أى أعراض أخرى لكورونا لديها.

وتعد ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف أبرز أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف المصدر الطبي، أنه مع مرور أول يوم داخل الحجر الصحي انخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار.

كان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى اليوم اتصالا هاتفيا، برجاء الجداوي، خلال تواجدها بالحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.