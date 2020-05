دي كابريو ودي نيرو وسكورسيزي يجتمعون في فيلم من إنتاج "أبل"

الفيلم يحمل اسم "Killers of the Flowers Moon"، وهو مأخوذ عن كتاب يحمل العنوان نفسه من تأليف ديفيد غران، والذي يعتمد على تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي في قتل قبيلة الأوساج، وهي من الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ويشهد الفيلم على ثاني لقاء فني يجمع بين ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو بعد بطولتهما فيلم "This Boy’s Life" قبل 27 عاما.

وسيحمل الفيلم الجديد شعار "أبل أوريجينال فيلم"، بينما ستتولى شركة "بارامونت بيكتشرز" توزيعه على دور العرض السينمائية حول العالم.

واستطاعت "أبل" أن تتغلب على منافسين كانوا مهتمين بإنتاج الفيلم، مثل شبكة البث الرقمي الأمريكية "نيتفلكس".

وكان آخر أفلام مارتن سكورسيزي "The Irishman" (الأيرلندي) من إنتاج شبكة على "نيتفلكس"، ومن بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو وجو بيشي، وساعد الشركة على زيادة عدد المشتركين في الربع الأخير من العام، ورشح للفوز بجائزة أوسكار.

بينما آخر أفلام ليوناردو دي كابريو فيلم "Once upon a time in Hollywood" (حدث ذات مرة في هوليوود)، الذي يشارك في بطولته براد بيت ومارغوت روبي، ومن إخراج كوينتن تارانتينو.