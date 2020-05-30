بسبب كورونا... عقوبة قاسية لشخص سرق شطائر في دولة أوروبية

قضت محكمة بالسجن لأكثر من عامين لرجل سرق بعض الأشياء من متجر خلال الإغلاق المفروض في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "برافو" التشيكية، تم الحكم بالسجن دون إطلاق سراح مشروط ضد رجل يبلغ من العمر 32 عاما، لإدانته بسرقة شطائر "بان كيك" من متجر خلال الإغلاق.

وتم تفسير العقوبة القاسية، بأنها نتيجة حالة الطوارئ الوطنية المفروضة في البلاد بداية من 12 مارس/أذار الماضي وحتى 17 مايو/أيار الجاري.

وتشهد فترة الإغلاق تطبيق عقوبات قانونية أكثر صرامة حتى مع الجرائم البسيطة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه تم القبض على الرجل متلبسا، بينما كان يحاول إخفاء الشطائر.