الألمان يواجهون كورونا بمليار كوب قهوة

على الرغم من إغلاق المقاهي والمطاعم في ألمانيا، مع تفشي فيروس كورونا المستجد، ازداد معدل استهلاك القهوة بشكل كبير وفق ما أعلنه الاتحاد الألماني للقهوة.

وزاد استهلاك القهوة في البلاد خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين بنحو 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأوضح الاتحاد أنه في الوقت الذي تراجع فيه استهلاك القهوة في المقاهي والمطاعم بنسبة 76%، ازداد الاستهلاك في المنازل بنسبة 20%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال هولجر برايبيش، الرئيس التنفيذي للاتحاد: "يمكننا القول إن القهوة تساعد على مقاومة أزمة كورونا، بعد زيادة استخدام ماكينات القهوة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10%".

وبلغ معدل استهلاك القهوة في ألمانيا عام 2019 نحو 166 لترا لكل شخص، بزيادة لترين عن استهلاك عام 2018، وهي الزيادة التي تقدر بنحو مليار كوب.

وكانت العديد من الدراسات قد كشفت عن العلاقة بين القهوة والحالة النفسية لمتناولها، حيث أوضحت دراسة في 2013 أن تناول القهوة يخفض النزعة الانتحارية بنسبة 45% لما تلعبه من دور في تعديل الحالة المزاجية.