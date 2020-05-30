"لونه تغير"... توثيق ظهور جسم غامض في سماء كولومبيا

وثق أحد سكان بلدة إيتاغوي الكولومبية، ظهور جسمين طائرين مجهولين في السماء.

وشهدت البلدة هذه الظاهرة الغريبة في العاشر من مايو/أيار الجاري.

ويظهر في مقطع الفيديو حركة الجسم البطيئة، كما أن لونه تغير حيث كان داكنا في السماء وعندما اقترب من الجبال بات لونه فضيا.

وكشف سكان آخرون أنه عقب فترة قصيرة من ظهور الجسم الغامض، ظهر جسم آخر مجهول بنفس الشكل والحركة.