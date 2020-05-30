فيديو صادم... رضيع يعود للحياة عقب دفنه

تدخلت العناية الإلهية، لإنقاذ رضيع تم دفنه حيا في إحدى قرى الهند.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، خلال الحفر لبناء منزل، لاحظ سكان القرية بروز رجل الرضيع من الأرض ليتم إخراجه.

وخرج الرضيع من تحت الأرض حيا، رغم ابتلاعه كمية كبيرة من التراب.

وتم نقل الرضيع للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن الأطباء استقرار حالته.

وفتحت الشرطة الهندية تحقيقا لمعرفة دوافع الجاني لدفن الرضيع حيا، وكذلك معرفة الوقت الذي قضاه تحت التراب.

يذكر أن إحدى نساء القرية قامت بتبني الطفل.