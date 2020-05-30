الفن الرفيع.. معرض صور غير عادي لساكني الطوابق المرتفعة في الحجر.. فيديو

تم افتتاح معرض غير عادي للوحات بمدينة تيومين السيبيرية في روسيا يمكن مشاهدته من الشرفات صمم خصيصا من أجل ساكني الطوابق المرتفعة، في زمن الكورونا.

وذكر موقع "فيسلوخ" الروسي أن "الغرض من المعرض هو إمتاع الناس في فترة الحجر الصحي، حيث يمكن مشاهدته على الشرفة دون أن يغادروا منزلهم"، وقد قام أحد رواد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بنشر فيديو للمعرض عبر صفحته.

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В Тюмени для жителей карантинных многоэтажек устроили выставку на подъёмникахhttps://t.co/QouHrzaS00 pic.twitter.com/fYb2UgAPe8 — Hadi Abboud (@HadiAbboud8) May 30, 2020

ويظهر كيف أن معظم المشاهدين يشاهدون الصور في الشارع أيضا ومنهم عبر النواظير.

وأوضحت منظّمة المعرض، ألكساندرا زيرنوفا: "لقد أقمنا معارضًا عبر الإنترنت، لكن الجميع تعبوا من ذلك، فأردت القيام بشيء غير معتاد".

وأضافت "نعرض 12 لوحة لـ 12 فنانًا من من أماكن مختلفة".