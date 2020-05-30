أطعمة يجب تجنبها عند الشعور بالقلق

ينصح الأطباء بعدم تناول بعض المواد الغذائية في حال الشعور بالقلق، الذي يعتبر كرد فعل طبيعي للحظات المجهدة والأمراض الصحية.

ووفقا لموقع " ميس كيرا"، فإن تجنب بعض الأطعمة يساعد في التعامل الجيد مع القلق.

الكافيين

إذا كنت تشعر بالقلق، فعليك تجنب الكافيين بشكل كلي، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكافيين يوميًا إلى إثارة القلق والاكتئاب وحتى الأفكار الانتحارية.

المواد المصبرة

أي مواد مصبرة أو محفوظة لمدة طويلة يمكن أن يسبب القلق بين الأشخاص الذين يعانون من سوء الصحة العقلية، حيث تعمل هذه المواد على إعاقة وظائف الجسم التي تتراوح من الهضم إلى الجهاز العصبي للأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل الهستامين.

السكريات

يمكن أن تسبب جميع أنواع الأطعمة السكرية أيضًا اضطرابات في المزاج والقلق أثناء تقلب مستويات السكر في الدم، حيث يمكن أن تؤدي المواد الغذائية التي تحتوي على "سكر مضاف"، مثل صلصة الطماطم وصلصة السلطة والمشروبات الغازية والخبز الأبيض والأطعمة الجاهزة للأكل، إلى إثارة العديد من المشاعر في وقت واحد، مما يجعلك تشعر بالإرهاق والقلق في نفس الوقت.

مواد تساعد على التعامل مع القلق

شرب الكحول

يمكن أن تكون بعض خيارات الطعام الأكثر أمانًا التي تضيفها إلى نظامك الغذائي لكبح الشعور بالقلق في كثير من الأحيان الأفوكادو الغني بمضادات الأكسدة والتوت والخضروات الخضراء وحليب اللوز والأسماك الدهنية المعبأة بأوميغا 3. تبديل قهوتك مع شاي ماتشا الأخضر هو أيضًا خيار آخر للإقلاع عن الكافيين. يمكن للأشخاص ذوي الأسنان الحلوة تجربة الفواكه الحلوة بشكل طبيعي لمكافحة الرغبة الشديدة في السكر.

قد يساعد شرب الكحول على تهدئة أعصابك في الوقت الحالي، ولكن على المدى الطويل، يمكن أن يضر بصحتك العقلية والبدنية، حيث يمكن أن يجعلك تعاني من الجفاف الشديد والحرمان من النوم مما يزيد من مستويات التوتر لديك.