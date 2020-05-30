هيكل عظمي عمره 4000 عام يثير حيرة العلماء

أثار اكتشاف هيكل عظمي لسيدة يعتقد أن عمرها يتراوح ما بين 4000 إلى 4500 عام، حيرة العلماء والباحثين.

ورغم اكتشاف الهيكل العظمي في منطقة "أوكيرمارك" بمقاطعة "براندنبورغ" الألمانية، يشعر الباحثون بالحيرة حول أصل المرأة ومن أين جاءت.

وتم دفن الجثمان بوضعه على الجانب الأيمن مع شد الساقين والذراعين نحو الصدر، بحسب قناة "فوكس نيوز".

ويعد الدفن في هذه الوضعية، من أقدم أوضاع الدفن وأكثرها شيوعا في العصر الحجري الحديث بأوروبا.

استمرت هذه الفترة من 6000 إلى 2000 قبل الميلاد، وشهدت انتقال البشر من مرحلة البحث عن الطعام والصيد إلى الزراعة.

وأشار الباحثون إلى أن التاريخ الدقيق للهيكل غير واضح، ولا تزال هناك حاجة لمزيد من البحث لتحديد عمر الهيكل العظمي وعمر المرأة عند الموت.