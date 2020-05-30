اكتشاف طائرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية بعد 76 عاما

وجد زوجان بريطانيان حطام طائرة مقاتلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية على شواطئ شمالي شرقي إنجلترا، ويُعتقد أنها طائرة من طراز "Bristol Beaufighter TF.X".

وكان الزوجان يقضيان بعض الوقت على الشاطئ في بلدة كليثوربيس برفقة كلبهما عندما عثروا على الطائرة، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn" الإخبارية.

بعد 76 عاما.. اكتشاف طائرة من الحرب العالمية الثانية مدفونة برمال شاطئ بالصدفةhttps://t.co/NpAMG3aTBd — CNN بالعربية (@cnnarabic) May 30, 2020

​وأوضح الزوجان أنهما لم يدركا ما كان أمامهما في البداية، وأمضى الاثنان 45 دقيقة في استكشاف الحطام والتقاط صور له قبل التعرف إليه.

وأكد متحف القوات الجوية الملكية البريطانية "RAF" أنه يعتقد أن الطائرة من طراز "Bristol Beaufighter TF.X"، وأن الرقم التسلسلي للطائرة هي "JM333"، إضافةً لكونها من أسطول "254"، بحسب الشبكة.

أكدت ديبي هارتلي التي تبلغ من العمر 51 عاما أنها فوجئت بالعثور على الحطام "المدهش"، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار أنها مشت على هذا الشاطئ مع شريكها عدة مرات من قبل، وقالت: "لم يسبق لي أن رأيت شيئاً كهذا من قبل في حياتي"، وفقا لشبكة.

وأضافت هارتلي: "عاش شريكي في كليثوربيس لمدة 30 عاماً، كما أنه مشى في المسار ذاته (طوال الوقت)، ولم يسبق له مصادفة الأمر من قبل".