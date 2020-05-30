مايكروسوفت تستبدل موظفيها بروبوتات

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها ستقوم بفصل عشرات الصحافيين، بعد أن قررت استبدالهم ببرنامج ذكاء صناعي، وتم إخبار الموظفين المسؤولين عن الصفحات الإخبارية الرئيسية على موقع "Microsoft MSN" الخاصة بالشركة، بأنه لن تكون هناك حاجة إليهم، لأن الروبوتات يمكنها الآن القيام بعملهم.

وتم إبلاغ حوالي 27 شخصاً، يوم الخميس الماضي، أنهم سيفقدون وظائفهم في غضون شهر، بعد أن قررت الشركة التوقف عن توظيف البشر لاختيار وتحرير وتنظيم المقالات الإخبارية على صفحاتها الرئيسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

Microsoft sacks journalists to replace them with robots https://t.co/g0quk0YgU7 — The Guardian (@guardian) May 30, 2020

​وقال أحد الصحافيين الذين جرى فصلهم "قضيت كل وقتي في القراءة عن كيفية تولي التشغيل الآلي والذكاء الصناعي لجميع وظائفنا، وها أنا هنا وقد أخذ الذكاء الصناعي وظيفتي".

وأضاف أن قرار استبدال البرامج بالبشر كان محفوفاً بالمخاطر، لأن الموظفين الحاليين حريصون على الالتزام بالإرشادات التحريرية الصارمة للغاية التي تضمن عدم عرض محتوى عنيف أو غير مناسب للمستخدمين عند فتح متصفحهم، وهو أمر ذو أهمية خاصة بالنسبة إلى المستخدمين الأصغر سناً.

وأصبح أمام الصحافيين الكثير من التحديات في صناعة تشهد الموجة تلو الأخرى من التخفيضات في عدد العاملين وفي التكاليف. ومن المتوقع أن يتأثر صحافيون آخرون حول العالم بقرار "مايكروسوفت" بالتشغيل الآلي لعملية تنظيم مواقع الأخبار الخاصة بها.

وقال متحدث باسم "مايكروسوفت": "مثل جميع الشركات، نقوم بتقييم أعمالنا بشكل منتظم... يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الاستثمار في بعض الأماكن، وإعادة الانتشار في أماكن أخرى... هذه القرارات ليست نتيجة الوباء الحالي"، بحسب الموقع.