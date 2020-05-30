تحديد مصير عزاء حسن حسني وسط انتشار كورونا

يتسائل العديد من محبي الفنان المصري، حسن حسني، عن مصير إقامة عزاء له، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، أن أسرة حسن حسني لن تستقبل العزاء التزاما بقرارات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بحسب مجلة "لها".

#كورونا يمنع عزاء #حسن_حسني

أكد الفنان الدكتور #اشرف_زكي نقيب الممثلين المصريين أن جنازة الفنان الكبير حسن حسني سوف تشيع من مستشفى دار الفؤاد حيث وافته المنية، إلى مدافن الأسرة بطريق الفيوم ظهراً، ولن تستقبل عائلته العزاء التزاماً بقرارات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات. pic.twitter.com/1MFeVrsxVR — Laha Magazine (@LahaMagonline) May 30, 2020

وأشار زكي إلى أنه تم تشييع جنازة حسن حسني من مستشفى "دار الفؤاد" حيث لفظ أنفاسه الأخيرة إلى مدافن الأسرة بطريق الفيوم ظهرا.

شيعت جنازة حسن حسني ، اليوم السبت، من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم الصحراوي.

وحرصت الأسرة على إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل في المقابر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما حضر الجنازة عدد قليل من الفنانين، أبرزهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة. وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.