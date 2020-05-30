غوغل تصدر بيانها بخصوص أندرويد 11

قالت شركة غوغل التابعة لألفابت، اليوم، السبت، إنها أرجأت إطلاق النسخة التجريبية‭ ‬من نظام أندرويد 11 لتشغيل الهواتف المحمولة والذي كان مقررا في الأسبوع المقبل وذلك في ضوء الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة.

وقالت غوغل في رسالة على موقعها لتطوير نظام أندرويد "نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن أندرويد 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال".

وذكر الموقع أن الإطلاق كان مقررا أن يتم عبر الإنترنت يوم الأربعاء، وأعلن في تغريدة أنه سيعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من أندرويد "قريبا" دون ذكر مواعيد محددة.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon. — Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020

واندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة بعد وفاة رجل "أسود البشرة" يدعى جورج فلويد من منيابوليس على يد شرطي جثم بركبته على رقبته لبعض الوقت مما استدعى نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.