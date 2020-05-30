نصائح تساعد على الحفاظ على انتعاش الجسم على الصيف

يمكن أن تؤثر أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجة الحرارة على صحتك وتؤدي إلى مشاكل مثل الغثيان والقيء والتعب والإسهال والدوخة والجفاف.

ووفقا لموقع"بينك فيلا" فإن ضربة الشمس هي حالة يصبح فيها الجسم غير قادر على تنظيم درجة حرارته بسبب الحرارة المفرطة، ولتجنب هذه المشاكل قدم الموقع عدة نصائح للحفاظ على برودة الجسم.

تناول الأطعمة التي تساعدك على انتعاش الجسم

قم بتناول فواكه غنية بالمياه مثل البرقوق والبطيخ والكمثرى والتفاح والخوخ لتوازن "بيتا". يمكنك أيضا تناول الخيار والبطاطا الحلوة والبروكولي وغيرها من الخضروات ذات الأوراق الخضراء.

تجنب الأطعمة التي ترفع درجة الجسم

تجنب الأطعمة مثل الفاكهة الحامضة والحمضيات والفلفل والثوم والجبن المملح، التي قد تزيد من المشكلة وتعرقل النظام الغذائي.

تناول الطعام في الوقت المناسب

ممارسة الرياضة في الجو البارد

تخطي وجباتك وعدم تناول الطعام في الوقت المناسب قد يزعج نظام "بيتا". تناول عشاء مبكرًا عندما تكون قدرات الهضمية في أقوى حالاتها.

التمرين مهم خلال كل موسم. أفضل وقت لممارسة الرياضة في الصيف هو الصباح الباكر أو في وقت مبكر من المساء عندما لا تكون درجة الحرارة مرتفعة مثل الأجزاء الأخرى من اليوم.

تجنب المشروبات المثلجة

يحتوي الجهاز الهضمي على حريق هضمي يحول الطعام إلى طاقة. شرب مشروبات باردة مثلجة يطفئ اللهب وقد يسبب مشاكل صحية.

استقر في العقل

واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على عقلك وجسدك باردًا من خلال التأمل. تأمل في طريقك خلال الصيف لتجنب أي نوع من المشاكل الصحية.