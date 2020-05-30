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    الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون في حفل جوائز بافتا البريطانية، قاعة رويال ألبرت، العاصمة لندن، 2 فبراير/ شباط 2020

    الأمير وليام يرفض إطلاق وصف "أبطال" على مكافحي كورونا من الأطقم الطبية

    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (111)
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    حذر الأمير البريطاني وليام من وصف العاملين في مجال الرعاية الصحية بـ"الأبطال" وسط جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

    وفسّر رفضه لذلك اللقب لأنه قد يضع ضغطا لا داعي له على العاملين في الخطوط الأمامية، بل ويمنعهم من الحصول على دعم نفسي.

    الملكة إليزابيث الثانية
    © AP Photo / Alastair Grant
    الأمير وليام قلق على صحة جدته الملكة إليزابيث وسط انتشار كورونا
    وأعرب الأمير وليام في برنامج "ذو وان شو" المذاع في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن قلقه من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية قد يشعرون بعدم القدرة على طلب المساعدة النفسية بعد وصفهم بـ"الأبطال" وذلك لشعورهم بمسؤولية كبيرة تجاه متجمعاتهم.

    وقال وليام، بحسب ما أوردت بي بي سي: "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن اللغة التي نستخدمها"، وأردف: "يجب أن يتم الترحيب [بالعاملين في مجال الرعاية الصحية] بحق على أنهم نجوم وشجعان وطاقم رائع، لكني مدرك تماما من وجهة نظر الصحة العقلية أننا لا نميزهم".

    وتابع "دوق كامبريدج" أنه يخشى أن يشعر موظفو الرعاية الصحية أنه "بمجرد أن يتم وسمهم بعلامة البطل هذه لن يتمكنوا من التخلص منها، وبالتالي لا يمكنهم طلب الحصول على دعم نفسي وعقلي، فهم يجب أن يكونوا دعامة قوية، ويكونوا في الواقع نماذج للصحة النفسية الإيجابية بالنسبة لنا".

    وحث الأمير وليام العاملين في مجال الرعاية الصحية على التماس الدعم والرعاية لأنفسهم لضمان خروجهم من الوباء بصورة سليمة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (111)

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    الكلمات الدلالية:
    الأمير وليام, فيروس كورونا
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