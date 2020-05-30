الأمير وليام يرفض إطلاق وصف "أبطال" على مكافحي كورونا من الأطقم الطبية

وفسّر رفضه لذلك اللقب لأنه قد يضع ضغطا لا داعي له على العاملين في الخطوط الأمامية، بل ويمنعهم من الحصول على دعم نفسي.

وأعرب الأمير وليام في برنامج "ذو وان شو" المذاع في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن قلقه من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية قد يشعرون بعدم القدرة على طلب المساعدة النفسية بعد وصفهم بـ"الأبطال" وذلك لشعورهم بمسؤولية كبيرة تجاه متجمعاتهم.

وقال وليام، بحسب ما أوردت بي بي سي: "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن اللغة التي نستخدمها"، وأردف: "يجب أن يتم الترحيب [بالعاملين في مجال الرعاية الصحية] بحق على أنهم نجوم وشجعان وطاقم رائع، لكني مدرك تماما من وجهة نظر الصحة العقلية أننا لا نميزهم".

وتابع "دوق كامبريدج" أنه يخشى أن يشعر موظفو الرعاية الصحية أنه "بمجرد أن يتم وسمهم بعلامة البطل هذه لن يتمكنوا من التخلص منها، وبالتالي لا يمكنهم طلب الحصول على دعم نفسي وعقلي، فهم يجب أن يكونوا دعامة قوية، ويكونوا في الواقع نماذج للصحة النفسية الإيجابية بالنسبة لنا".

وحث الأمير وليام العاملين في مجال الرعاية الصحية على التماس الدعم والرعاية لأنفسهم لضمان خروجهم من الوباء بصورة سليمة.