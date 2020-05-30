طوني خليفة يعلق على الغضب العارم من مقتل مواطن أمريكي أسود

علق الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، اليوم السبت، على حادثة مقتل المواطن الأمريكي، جورج فلويد، التي شغلت وسائل الإعلام العالمية، وبسببها اندلعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وغرد خليفة عبر حسابه على موقع "تويتر" مستنكرا: "شرطي ابيض قتل موقوف أميركي أسود.... ولعت أمريكا.... واشتغل العالم، ماذا عن الذين قتلتهم السياسة الأمريكية من فلسطين إلى العراق إلى...الى ....الى ...... ولم يحرّك أحدُ ساكن؟؟؟".

شرطي ابيض قتل موقوف أميركي اسود....ولعت إميركا....واشتغل العالم

ماذا عن الذين قتلتهم السياسة الأميركية من فلسطين إلى العراق إلى...الى ....الى ......

ولم يحرّك احدُ ساكن ؟؟؟ — Tony Khalife|طوني خليفة (@TonyKhalifeh) May 30, 2020

​وزادت الاحتجاجات العنيفة في منيابوليس بوتيرة سريعة في أعقاب مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل على يد أحد أفراد الشرطة في المدينة.

وأشعل مقتل جورج فلويد في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف. واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتوفي فلويد بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.