تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني... فيديو

كشفت أسرة الفنان المصري، حسن حسني، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، الذي توفي اليوم السبت عن 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت شقيقة وشقيق الراحل إنه شعر بألم في صدره أمس الجمعة، ثم نقل إلى مستشفى "دار الفؤاد" لإجراء عملية قسطرة في القلب، لكنه توفي بعدها بـ5 ساعات، بحسب تصريحاته لبرنامج "إي تي بالعربي".

وأعلنت وفاة الفنان المصري حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسن_حسني حسني، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

ولد حسن حسني في 15 أكتوبر/تشرين الثاني 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة.

ومن بين أبرز العلامات الفارقة في مشواره الفني: حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة.