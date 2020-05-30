تحت ظروف غير تقليدية... أوركسترا باريس تعود للعزف مجددا بعد غياب

عادت أوركسترا باريس، مساء الخميس، للعزف مجددا بعد شهور من الصمت، بإحياء أول عرض موسيقي لها منذ تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الذي تسبب في إلغاء جميع الحفلات الموسيقية منذ شهر مارس/ آذار.

ووصف عازف الكمان الفرنسي، رينو كابيسو، الحفل بأنه "مثل العودة إلى الحياة"، رغم أنه كان خاليا تماما من الجمهور ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض (كوفيد-19)، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع "كلنا مسرورن للغاية... العزف مجددا بعد الفترة الطويلة التي أغلق خلالها كل شيء، هذا ميلاد حقيقي من جديد".

وكانت تتسع القاعة لنحو 2400 شخص، لكن لم يحضرها في حفل الخميس سوى موظف أو اثنان يضعان الكمامات امتثالا لتعليمات الحكومة الفرنسية بحظر التجمعات، على الرغم من تخفيف بعض القيود الأخرى.

وخلال الحفل، التزم أعضاء الأوركسترا بالجلوس على بعد مسافة لا تقل عن متر عن بعضهم البعض على المنصة في القاعة، بينما لم يضعوا كمامات طبية.

وأذيع الحفل الحفل عبر شبكة الإنترنت، وشاهده الآلاف من محبي أوركسترا باريس.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الخميس، رفع القيود عن التنقل داخل البلاد، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارًا من 2 يونيو/ حزيران المقبل.

كما أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يسمح برصد كل من كان على احتكاك بمصاب بفيروس كورونا من دون أن يتم تحديد موقع الشخص عبر نظام التموضع العالمي الـ "جي بي إس" حفاظا على الحريات والحياة الشخصية

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع نحو 365 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.