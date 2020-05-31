نجل حسن حسني يكشف حقيقة وصية والده... فيديو

كشف نجل الفنان المصري الراحل، حسن حسني، عن وصية والده، بعد رحيله أمس السبت عن عمر 88 عاما إثر أزمة قلبية.

وقال هشام حسن في مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء" على فضائية "تن" المصرية، إن والده لم يترك أي وصية، لأنه كان يعتبر حب الناس هو ثروته الحقيقية.

وأشار إلى أن شائعات الوفاة التي كانت تطلق عليه تزعجه كثيرا، وكانت تشعره أن الناس سئمت ومن وجوده.

وكانت شقيقة وشقيق حسن حسني كشفا عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته لبرنامج "إي تي بالعربي"، إذ إشارا إلى أنه شعر بألم في صدره الجمعة، ثم نقل إلى مستشفى "دار الفؤاد" لإجراء عملية قسطرة في القلب، لكنه توفي بعدها بـ5 ساعات.

وأكد نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، أنه لن يقام عزاء لحسن حسني، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، وتطبيق سياسة "التباعد الاجتماعي".

وأعلنت وفاة حسن حسني في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسن حسني، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".