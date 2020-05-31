الصين تطلق "أرجوحة" للسياح الباحثين عن الإثارة... فيديو

تستعد الصين لافتتاح أحدث ألعابها الخطيرة، وهي أرجوحة شاهقة الارتفاع، من المرجح أن تجذب السياح الباحثين عن الإثارة من جميع أنحاء العالم.

ووصفت الصين الأرجوحة بأنها "الأكثر رعبا في العالم"، وذلك على حافة جرف بطول 700 متر تقريبا، وبسرعة تصل إلى 130 كم / ساعة.

ولضمان السلامة، أجرى المعهد الصيني لفحص المعدات الخاصة والبحوث العديد من الاختبارات على مدى أكثر من أربعة أشهر.

وتتألف الأرجوحة من برج مقوس بطول 100 متر، يتم من خلاله توصيل الكابلات المعدنية للتأرجح، مع برج بني بطول 108 أمتار، يسمح للتأرجح لتحقيق سرعات تخدر العقل، بقطر تأرجح يصل إلى 91.5 متر.

Dare to try this swing? Dubbed the world’s highest swing ride, thrillseekers can swing on the edge of 700-meter-high cliff at Longgang scenic spot in Yunyang County, SW China’s Chongqing. Let’s see who shouts the loudest! pic.twitter.com/7XnOsX66MW — People's Daily, China (@PDChina) May 10, 2020

وكشف لي بنغ فاي المدير العام لشركة "Yunyang" الصينية للسياحة، أن الأرجوحة فائقة السرعة، أُنشِئت من هيكل فولاذي بأعلى أداء سلامة في العالم، إذ صمم عبر التقنيات المتقدمة مثل: اللحام السلس، لضمان أمن السياح، وهو مضاد للعواصف والكهرباء، ويمكنه تحمل قوة عشرة زلازل وأعاصير.

يشار إلى أن المشروع محمي من الصواعق أو الحوادث الكهربائية الأخرى ويمكنه تحمل زلزال بقوة 10 أو إعصار من مستوى 14. وفقا لصحيفة "chinadaily".

وسيطلب من السائحين ارتداء ملابس واقية تتضمن حبل أمان يثبت في العوارض المعدنية، كما سيجري العمال فحوصات الصيانة على جميع المعدات كل يوم.

The world's highest and fastest cliff #swing — the Yunyang Longgang Cliff Swing in Chongqing — will open to the public on June 30. https://t.co/N5kSXeWvqM pic.twitter.com/0eHZt5KEBA — China Daily (@ChinaDaily) May 26, 2020

وستكون الأرجوحة المرعبة متاحة للزوار، الذين لأعمار وأوزان معينة، لضمان سلامة روادها من المغامرين.