"لست ببغاء"... كارول سماحة تنفعل على معجبة وتطلب منها عدم متابعتها

انفعلت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، على إحدى معجباتها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد نقاش بينهما حول فيروس "كورونا" المستجد.

وبدأت القصة عندما غردت سماحة بأن "لقاح فيروس كورونا هي صفقة للتاريخ وأن اللعبة أصبحة واضحة" بحسب رأيها، وهنا تدخلت المعجبة لتنتقدها وتطلب منها الانشغال بالفن فقط ولا تتحدث عن أي أمور أخرى.

وكتبت لها: "اللي فنه حلو يبقى في الفن بلاش ترا الواحد ببطل يسمعكم مع كل موقف سيئ وأخرتي ما أسمع ألا المطرب الشعبي حمو بيكا".

وغضبت كارول سماحة من رد المعجبة عليها لتقول لها: "انت بأي عصر عايش حضرتك؟؟؟ مين حضرتك لإعطاء الناس إذن يحكوا أو ما يحكوا!! هيدا موضوع بيتعلق بصحتي، أنا مش بغبغان فقط بغني!!! أنا موجودة على شبكة التواصل الإجتماعي لأتفاعل وأعلق على أحداث المجتمع أيضا".

🔴 انت بأي عصر عايش حضرتك ؟؟؟ مين حضرتك ؟؟ لإعطاء الناس إذن يحكوا أو ما يحكوا !! هيدا موضوع بيتعلق بصحتي، ، انا مش بغبغان فقط بغني !!! انا موجودة على شبكة التواصل الإجتماعي لأتفاعل وأعلق على أحداث المجتمع أيضا

لا تتبعني بعد اليوم شكرا 🙏🏻 https://t.co/UlaMv02nHC — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) May 30, 2020

​وتابعت كارول سماحة في تغريدة أخرى: "للأسف الرعب والخوف الدائم من سماع الرأي الآخر.. أصدقائي الاختلاف شيء إيجابي، فنحن نستفيد من العيش مع من نختلف، أكثر ممن ممن يشاركونا نفس الرأي".

🔴للأسف الرعب والخوف الدائم من سماع الرأي الآخر...😨

أصدقائي الإختلاف شيء إيجابي، فنحن نستفيد من العيش مع من نختلف ، أكثر ممن ممن يشاركونا نفس الرأي.

تصبحين على خير!! — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) May 30, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في عدد من دول العالم لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقعا إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.ِ