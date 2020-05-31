"لا أرجوك دعني أذهب"... استجواب ببغاء في قضية قتل واغتصاب جماعي

قررت محكمة أرجنتينية استجواب ببغاء، الذي يعتبر الشاهد الوحيد في قضية قتل واغتصاب جماعي لامرأة تدعى إليزابيث توليدو.

وكان الببغاء يردد آخر كلمات صاحبته "لا، أرجوك دعني أذهب"، قبل مقتلها ما دعا المحكمة الاستماع إلى الطائر وضم الكلمات إلى القضية.

وأجّرت الضحية البالغة من العمر 46 عاما غرفة في شقتها لـ3 رجال اغتصبوها وقتلوها عام 2018.

"Ay no, por favor suéltame": la frase que repetía el loro de una víctima de femicidio y que ayudó a resolver el caso https://t.co/9Se04QuJxn pic.twitter.com/iBGak5AFZt — El Nacional (@ElNacionalWeb) May 25, 2020

وحسب بيانات الشرطة ارتكب المشتبهين بهم ميغل ساتورينيو، البالغ من العمر 51 عاما وهورخي راول الفارز، البالغ من العمر 62 عاما الجريمة. بينما أثبت الرجل الثالث من مستأجري الغرفة غيابه عن مكان ارتكاب الجريمة.

وأكدت جارة الضحية، أنه كان يكرر باستمرار عبارة واحدة "لماذا ضربتني" وذلك بعد أن ضرب أحد الرجال المرأة.

واكتشفت جارة القتيلة جثتها العارية مرمية على الفراش وقفص الببغاء بجانبها. وكانت على جسدها آثار كدمات عديدة.

وتعد الشرطة، أن عينات الحمض النووي المكتشفة على جثة المرأة ستمكنهم من إثبات تورط الرجلين في الاغتصاب والقتل الوحشي.