فضل شاكر يعود بأغنية جديدة... فيديو

وتحمل الأغنية اسم "غيب" وهي كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وهي باللهجة المصرية.
وأعرب فضل شاكر عن سعادته بأغنيته الجديدة "غيب"، وتمنى أن تنال إعجاب جمهوره في العالم العربي.
كما أكد على أن أعماله الفنية القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية.
وشهدت الفترة الماضية حالة من النشاط الفني لفضل شاكر، طرح خلالها أغنيات منفردة مثل "بتوحشيني"، كما يستعد لطرح أغنية أخرى هي "وحشتوني".
#وحشتوني ❤️#فضل_شاكر— فضل شاكر (@fadel_chaker) May 29, 2020
كلمات: @G00000S
الحان: @SahamTunes
انتاج: @OneProduction_ pic.twitter.com/FlAj9FtMnQ
وأشار إلى أن فريقه الفني يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لخمس أغنيات جديدة تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم إطلاقها خلال العام الحالي.
وكان فضل شاكر أعلن عودته للحياة الفنية في عام 2018، بعد 7 سنوات من الاعتزال، إذ كان منضما وقتها إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.
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