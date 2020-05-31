لا تقتنيها... الكشف عن أخطر السيارات في العالم

درس الباحثون من معهد التأمين الأمريكي " IIHS" إحصائيات الحوادث واختبارات الاصطدام، وكشفوا عن أخطر السيارات في العالم.

ووفقا للخبراء، فإن السيارت الصغيرة غير قادرة على حماية السائق والركاب أثناء وقوع حادث، وفي المواقف الحرجة، تزداد المخاطر على السائق والركاب إذا تعرضت سيارة صغيرة لحادث ما.

ووفقا للإحصاءات، فإن كل مليون سيارة تم تأمينها تتعرض 116 منها إلى حادث مميت، ووجد الباحثون أن سيارة " فورد فييستا" (Ford Fiesta) جاءت في المرتبة الأولى في الخطورة، حيث قتل حوالي 142 من سائقي هذه السيارة، وأشار الباحثون إلى أن سبب العدد الكبير من حالات الموت تعود إلى هشاشة هيكلها.

بينما جاءت سيارة " هيونداي أكسنت" (Hyundai Accent) في المرتبة الثانية من حيث الخطورة (قتل 95 شخصا)، واحتلت سيارة "فيات 500" (Fiat 500) المركز الثالث بمعدل موت 87 شخصا.