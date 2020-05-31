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    احذر الميكروويف... خطوات لتعزيز قوة الإنترنت داخل العزل المنزلي

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    نظرا لأن الملايين من سكان العالم يجلسون في منازلهم من أجل وقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فإن الكثيرين منهم يصبهم الإحباط نتيجة المشاكل في اتصال الإنترنت وشبكة "الواي فاي".

    وترجع تلك المشاكل المتكررة إلى زيادة الضغوط على الإنترنت لاستخدامات متعددة، منها العمل من المنزل والدراسة والترفيه مثل تحميل الأفلام، لكن إليك بعض الخطوات التي تساعدك لجعل اتصالك بالإنترنت أسرع وأكثر موثوقية، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية:

    كابل انترنت
    © AFP 2020 / LIONEL BONAVENTURE
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    1) لا تعتمد على "الواي فاي" في المطلق

    حاول التوصيل من خلال اتصال بالكابل "ethernet" بدلا من الاتصال اللاسلكي، ما قد يؤدي إلى التخلص من أي مشاكل متعلقة بالتداخل ومن شأنه أن يسرع اتصالك بالراوتر.

    2) ابتعد عن عوائق خارجية

    إذا كان الحل السابق غير ممكنا، فيجب العمل على ضمان وصول إشارة "واي فاي" إليك بأكبر قدر ممكن من الانسيابية، وذلك بأن تكون حريصا على أن يكون الراوتر الخاص بك بعيدا عن أي أجهزة تحدث تداخل مع إشارة الإنترنت، مثل بعض أنواع المصابيح ومكبرات الصوت وأسلاك الطاقة وخاصة أجهزة الميكروويف.

    3) كلمة مرور جديدة

    قد يتعرض الراوتر الخاص بك لاختراقات دون أن تعلم من جانب غرباء، ولضمان تجنب هذا عليك بإنشاء كلمة مرور جديدة وقوية له.

    4) تجنب هذه الفترات

    تأكد من أن أي شخص في المنزل يقوم بعمل شاق على الكمبيوتر مثل تحميل الملفات الكبيرة أو ممارسة الألعاب أن يفعل ذلك في الأوقات التي لا تشهد ضغطا مرتفعا.

    5) شراء راوتر جديد

    يستخدم معظم الأشخاص حاليا أجهزة راوتر من مزودي خدمة الإنترنت الخاص بهم، وعادة ما يكون هذا قرارا منطقيا.

    كما يتوافر في الأسواق مجموعة كاملة من أجهزة الراوتر رخيصة السعر مثل "تي بي-لينك" إلى جانب أجهزة ضخمة وسريعة ذات تكلفة عالية مثل مجموعة "Nighthawk" من "نت غير".

    خيارآخر أمامك، وهو أجهزة راوتر توفر شبكة متداخلة حول منزلك، وهو ما يعني أن الوحدات المختلفة ستتواصل مع بعضها البعض وتشارك نفس الشبكة، مثل أجهزة راوتر "Eero" المملوكة حاليا من قبل شركة "أمازون" و"Nest WiFi" من "غوغل".

    6) تحسين جودة الراوتر

    إذا كنت تفضل الاحتفاظ بجهاز الراوتر الخاص بك الحالي فلابد من دعمه باستخدام مقويات للإنترنت اللاسلكي وموزعات للإنترنت، والتي تتوافر في الأسواق بمجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام والأسعار.

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    فيروس كورونا, أخبار منوعات, منوعات, باقة الإنترنت, سرعة الإنترنت, الإنترنت
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