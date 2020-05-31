"معركة جبابرة" بين تمساحين على عتبة منزل... فيديو

ظهر تمساحان عند الباب الأمامي لمنزل في مدينة فورت مايرز، ولاية فلوريدا الأمريكية، وفاجآ أصحابه بمعركة جبابرة.

وكانت سوزان غيشيل تتناول طعام الإفطار عندما فوجئت بالزواحف التي يبلغ طولها مترين تقريبًا خارج منزلها، وفقًا لموقع "نيوز بريس".

وتشبث أحد التمساحين بالآخر في معركة استمرت حوالي 20 دقيقة، حتى انفصلوا عن بعضهما البعض وغادرا إلى حي قريب من بحيرة.

وعلقت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية على مقطع الفيديو، قائلة، إن التماسيح تكون في هذه الفترة أكثر نشاطًا ويمكن العثور عليها في أي مكان يوجد فيه الماء بسبب فترة التزاوج التي تستمر بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.

قي وقت سابق، فوجئ بعض لاعبي الغولف بعدما وجدوا أنفسهم في اللحظة الصادمة عندما كان هذا الزوج من التماسيح يتقاتل في ملعب الغولف في ساوث كارولينا في الولايات المتحدة.